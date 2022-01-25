Изготовлена первая партия гранатометов "Балкан"

Предприятия оборонно-промышленного комплекса изготовили первую серийную партию новейшего 40-мм гранатомета "Балкан".

- Конструкторская документация на комплекс "Балкан" принята Минобороны для серийного производства, - приводит ТАСС слова директора кластера вооружений корпорации Ростех Бекхана Оздоева.

Комплекс проходит расширенные проверки в рамках опытной эксплуатации в войсках. По их итогам будет приниматься решение о принятии "Балкана" на вооружении и разворачивании масштабного выпуска, рассказали агентству в разработавшем гранатомет НПО "Прибор" имени Голембиовского.

Противопехотный автоматический гранатомет 6С19 "Балкан" (АГС-40) предназначен для борьбы с пехотой противника. Комплекс использует два типа боеприпасов: осколочные и кумулятивные гранаты калибра 40 мм. Последние способны пробивать до 200 мм гомогенной брони или 400 мм бетона. По сравнению со стоящими на вооружении АГС-17 и АГС-30 дальность стрельбы "Балкана" выросла на четверть, а боевая мощь - вдвое.