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Китайский стриминг изменил концовку "Бойцовского клуба"

Новости
    25.01.2022, 18:24
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Китайский стриминг Tencent Video предложил своим зрителям подправленный вариант "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера. В финале картины небоскребы не взрываются, бомбы успевают обезвредить. Возглавляемый главным героем (точнее - его альтер эго Тайлером Дёрденом) проект "Разгром" рассекречен полицией, его участники арестованы. Сам зачинщик едва не случившихся беспорядков успешно задержан и, по решению суда, помещен в психиатрическую клинику, откуда был выписан в 2012 году, пишет Vice.

Стриминг отказался от комментариев, а по данным издания фильм был отредактирован владельцем авторских прав, одобрен правительством и только после этого поступил к Tencent Video. Было это сделано по распоряжению властей или является актом самоцензуры, остается невыясненным.

Скриншоты новой концовки быстро разошлись по социальным сетям на минувших выходных и заставили недоумевать фанатов "Бойцовского клуба", которые называют оригинальную концовку кинематографической классикой. Отмечается, что именно из-за цензуры китайские зрители предпочитают контрабандные копии иностранных фильмов.

"Нет смысла смотреть этот фильм без этой сцены", - приводит Vice комментарий из микроблога Weibo.

"Вероятно, все 11 друзей Оушена были бы арестованы. Вся семья Крестного отца окажется в тюрьме", - насмехаются зрители.

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