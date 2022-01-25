Комитет Совфеда поддержал усиление уголовной ответственности для педофилов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате одобрить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Вводится возможность пожизненного лишения свободы за указанные преступления в отношении совершеннолетних, если такое преступление сопряжено с насилием с тяжкими последствиями или в отношении двоих или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Первый зампред Владимир Полетаев отметил, что увеличивается возраст потерпевших: пожизненное лишение свободы может быть назначено за такие преступления как в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, так и в отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Палата регионов планирует рассмотреть закон на заседании 26 января.