Постановление губернатора Пензенской области от 25 января 2022 года № 7 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями) и принимая во внимание письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 21.01.2022 № 58-00-05/3-312-2022, от 25.01.2022 № 58-00-05/8-361-2022, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в пункте 3:

1.1.1. в абзаце первом слова "по 31.01.2022 включительно" заменить словами "по 28.02.2022 включительно";

1.1.2. подпункт 3.5 после слов "фуд-кортов" дополнить словами "(зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей)";

1.1.3. подпункт 3.7 после слов "фуд-кортов" дополнить словами "(зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей)";

1.1.4. дополнить подпунктом 3.17 следующего содержания:

"3.17. исполнительным органам государственной власти Пензенской области и подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области и подведомственным им учреждениям при организации личного приема граждан руководствоваться Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства (письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261);";

1.2. подпункт 5.1.5 пункта 5 признать утратившим силу;

1.3. подпункт 7.8 пункта 7 признать утратившим силу;

1.4. в пункте 16:

1.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"16. Установить, что с 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической ситуации допуск посетителей осуществляется только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), документа, подтверждающего наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, действительного 48 часов со дня проведения исследования (ПЦР-исследование или ИХА-тест) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, при посещении:";

1.4.2. подпункт 16.2 после слов "фуд-кортов" дополнить словами "(зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей)";

1.5. в пункте 17:

1.5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"17. Предъявление QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), документа, подтверждающего наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, действительного 48 часов со дня проведения исследования (ПЦР-исследование или ИХА-тест), или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, лицам, не достигшим 18 лет, не требуется, если иное не предусмотрено настоящим постановлением.";

1.5.2. в подпункте 17.1 слова "не более 6 месяцев назад" исключить;

1.6. пункт 19 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







