Появилось фото загадочного танка Т-62 со "складным" стволом пушки

Т-62 с необычным орудием в Афганистане. Источник: https://t.co/514aA0Uqib, leonard61 pic.twitter.com/OLEITfksO5— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 25, 2022
Для чего предназначено такое странное "усовершенствование", неизвестно даже ветеранам военных действий, в том числе имеющим опыт эксплуатации бронетехники.
Делаются различные предположения: что это полностью выработавшая ресурс боевая единица, и ее сфотографировали перед отправкой на ремонт в Союз, а орудие укоротили, чтобы легче было транспортировать. Возможно, данный образец использовался уже не в качестве танка, а в роли хорошо защищенного тягача.
Судя по облику "шестьдесят второго", в частности наличию бортового резинотканевого экрана, он поступил на вооружение в начале 80-х годов, когда уже были сделаны определенные выводы по опыту эксплуатации и боевому применению танков в частях и соединениях ОКСВА.
Позже, с 1983 года начались поставки глубоко модернизированных Т-62М с дополнительным бронированием башни и передней части корпуса, усиленной противоминной защитой днища, более совершенным прицельным комплексом с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и аппаратурой наведения противотанковых ракет.
Поскольку масса танка возросла до 41500 кг, на него установили двигатели мощностью 620-690 л.с., позволившие сохранить характеристики подвижности на прежнем уровне.
Любители истории отечественного танкостроения также вспомнили омский Объект 610 - артиллерийский подвижный бронированный наблюдательный пункт (АПБНП) "Буйвол", созданный на базе самоходки СУ-122-54. На нем устанавливался макет орудийного ствола со смонтированным внутри 14,5-мм пулеметом КПВТ.
Также в Омске в конце 60-х на шасси Т-64А был разработан Объект-618 - машина командира танковой дивизии, у которой вместо настоящего орудия была полноразмерная имитация 125-мм пушки.