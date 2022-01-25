Школы в центре Москвы проверяют после сообщения о минировании

Специалисты проверяют все школы в центре Москвы после анонимных сообщений с угрозой "минирования". Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным информационного агентства, поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов в школах Центрального административного округа Москвы. Решено было провести проверку без эвакуации людей. Как рассказали "РГ" в ГУ МЧС по Москве, прерогатива таких проверок - полиция города. В пресс-службе ГУ МВД по Москве "РГ" сообщили, что не располагают данной информацией.

Отметим, что за 25 января это не первый случай сообщения о минирования школ. Так ранее стало известно, что все школы города Саратова также проверяли на предмет нахождения в них взрывных устройств. При этом школьников на время обследования выводили.