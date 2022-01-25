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Текст:   Сергей Жуков 
13:27 25.01.2022

В Москве вырос спрос на элитные дома

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

По итогам 2021 года спрос на частные дома, расположенные в Серебряном Бору, вырос на 27,15% относительно 2020 года и почти в 2,5 раза, если сравнивать с допандемийным 2019-м. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.

В Москве осталось рекордно мало элитных новостроек

Сейчас в Серебряном Бору продается всего 13 объектов. Средняя стоимость домов в этой локации - 478,4 млн рублей. Самый доступный вариант оценивается в 190 млн рублей. За эти деньги предлагается особняк площадью 230 "квадратов" на участке 6 соток.

Самый дорогой объект в этой части Москвы стоит 760,4 млн рублей. Площадь дома - 659 квадратных метров.

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