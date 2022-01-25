В Москве вырос спрос на элитные дома

По итогам 2021 года спрос на частные дома, расположенные в Серебряном Бору, вырос на 27,15% относительно 2020 года и почти в 2,5 раза, если сравнивать с допандемийным 2019-м. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.

Сейчас в Серебряном Бору продается всего 13 объектов. Средняя стоимость домов в этой локации - 478,4 млн рублей. Самый доступный вариант оценивается в 190 млн рублей. За эти деньги предлагается особняк площадью 230 "квадратов" на участке 6 соток.

Самый дорогой объект в этой части Москвы стоит 760,4 млн рублей. Площадь дома - 659 квадратных метров.