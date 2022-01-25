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25.01.2022 11:52
Рубрика: Происшествия

Во Владимире полиция закрыла подпольный семейный банк

Текст: Антон Валагин

Владимирская полиция возбудила два уголовных дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. Подозреваемыми по делу проходят пять человек, трое из них - члены одной семьи, сообщили в УМВД по региону.

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Установлено, что 49-летний житель Владимира, учредитель и руководитель нескольких компаний, создал финансовую структуру для обналичивания средств. При этом необходимые по закону лицензии и другие документы оформлены не были. К работе предприниматель привлек 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.

По данным правоохранителей, с 2018 по 2021 годы оборот семейного теневого банка составил около 80 миллионов рублей, а прибыль - 9 миллионов. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, электронные подписи, оформленные на родственников и подставных лиц банковские карты. Также выявлены реквизиты использовавшихся в работе фирм-однодневок.

- Двое фигурантов заключена под стражу, вопрос о выборе меры пресечения для организатора преступной схемы решается. 31-летняя жительница Владимира, помогавшая вести теневую бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. 44-летнему владимирцу, помогавшему банкирам в поиске клиентов, назначен запрет определенных действий.

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