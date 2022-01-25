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25.01.2022 04:31
Рубрика: Происшествия

На Колыме два человека погибли при обрушении шахты

Текст: Ольга Журман

СУ СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух мужчин в Сусуманском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Патрин/ РИА Новости
Стали известны причины аварии на шахте в Кузбассе

Дело расследуется по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Предварительно известно, что 24 января в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения. Это произошло в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый". Тела погибших извлечены из-под завалов.

На место происшествия выезжали следователь и специалисты управления. По одной из версий, погибшие могли заниматься в штольне нелегальной добычей драгоценного металла.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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