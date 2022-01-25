В школе Дзержинска повар накладывала детям еду руками

В Дзержинске Нижегородской области повар школьной столовой накладывала еду детям руками. Очевидцы сняли это на камеру и выложили в соцсети.

На видео запечатлели момент, когда женщина руками в перчатках отмеряла порции макарон. В пресс-службе администрации города "РГ" сообщили, что повара сняли с работы за нарушение.

По информации "Комбината школьного питания" женщина работала в столовой с ноября прошлого года, на раздаче - с января 2022. По результатам проверки нарушение подтвердилось: повару и заведующей объявили выговор и назначили штраф.

В мэрии уточнили, что школьные столовые инвентарем обеспечены в полном объеме. Учитель и директор школы вовремя заметили происходящее и приостановили выдачу еды. Обедом детей накормили с соблюдением санитарных норм: еду положили из других кастрюль.