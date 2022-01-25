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25.01.2022 09:40

АО "РЭС" продолжает укреплять показатели надежности

Основным приоритетом производственной деятельности акционерного общества "Региональные электрические сети" как системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области является бесперебойная передача электрической энергии по всей территории региона.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Поэтому в производственной деятельности компании пристальное внимание уделяется индикативным показателям уровня надежности оказываемых услуг, а также реализации мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения потребителей.

По итогам 2021 года объекты электросетевого хозяйства АО "РЭС" подтвердили высокий уровень надежности. Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) составила 1,16 часа, а средняя частота (Пsaifi) - 0,58, что полностью соответствует плановым значениям в отчетном периоде.

Стоит отметить, что новосибирским энергетикам удалось существенно снизить аварийность в сетях высокого класса напряжения. В частности, в сети 110 кВ количество отключений уменьшилось более чем на 20%, а время отключения сократилось почти в 2 раза и составило около 14 минут.

При этом за 2021 год количество масштабных технологических нарушений было минимизировано. И даже в случаях перерывов в передаче электроэнергии, вызванных, как правило, неблагоприятными погодными условиями или несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах электросетей, восстановление электроснабжения осуществлялось в максимально короткие сроки.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах АО "РЭС". Несмотря на введенные в период пандемии ограничительные меры, предприятием выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ключевые проекты инвестиционной программы, укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обновление автопарка.

Кроме того, в рамках цифровой трансформации энергосистемы региона компания продолжает работу по повышению наблюдаемости электросетей и их управляемости, в том числе посредством внедрения современных цифровых технологий.

Безусловно, все реализуемые мероприятия будут способствовать дальнейшему укреплению показателей надежности в сетях АО "РЭС", что позволит крупнейшей в регионе сетевой организации успешно выполнять задачи по обеспечению стабильного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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