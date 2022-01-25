Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж три миллиона долларов

В Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу направили уголовное дело о невозврате в Россию особо крупной суммы в иностранной валюте. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, предприниматель вывел за рубеж трех миллионов долларов.

По данным следствия, несколько лет назад директор компании, зарегистрированной в Новосибирске, заключил контракт о закупке за границей сельскохозяйственной продукции. Поставка оценивалась в девять миллионов долларов, а ее срок истекал в 2019 году.

Однако в Россию пришло две трети заявленного в договоре объема товаров. Несмотря на это, предприниматель не вернул остальную сумму на банковский счет в России. Таким образом из страны ушло 240 миллионов рублей - порядка трех миллионов долларов США. Теперь обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.