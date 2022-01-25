Полиция Красноярска возбудила дело против дебошира, громившего подъезд

Уголовное дело о хулиганстве возбудила полиция Красноярска в отношении местного жителя, который устроил скандал в подъезде. На дебошира пожаловались соседи, рассказали сегодня в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в одном из домов Советского района. По словам жильцов, сосед грубо нарушал порядок, нецензурно ругался, ломал молотком чужое имущество. Раньше мужчина служил в правоохранительных органах, но в 2020 году был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника полиции, передает РИА Новости.

Несудимый 35-летний нарушитель задержан. По статье Уголовного кодекса РФ о хулиганстве ему грозит до шести лет лишения свободы, уточнили в полиции.