На Домбае принудительно спустят лавины

Администрация Домбая предупредила отдыхающих о высокой вероятности схода снежных лавин из-за сильного снегопада и попросила гостей курорта быть предельно внимательными.

Во избежание риска самопроизвольных оползней власти приступили к принудительному спуску снежной массы на высоте 2 277 метров склона горы Мусса Ачитара.

Часть горнолыжных трасс и канатных дорог будет закрыта. Работает лесная трасса, первый уровень гондольных канатных дорог, третий уровень парно-кресельных канатных дорог и частично - учебно-тренировочный склон на четвертом уровне.

По данным управления МЧС, лавиноопасная ситуация на горных курортах КЧР сохранится по 27 января на высоте более 1500 метров. Спасатели просят отдыхающих не выходить в горы в снегопад и кататься только на размеченных трассах.