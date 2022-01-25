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25.01.2022,  
11:57
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

20 боевых кораблей Балтийского флота вышли в море на учения

Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского флота пресс-службы ЗВО Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского флота пресс-службы ЗВО
Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского флота пресс-службы ЗВО

Большой отряд боевых кораблей Балтийского флота вышел из военно-морской базы в Балтийске и отправился на плановые учения в назначенные районы моря.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Корветы Балтийского флота отправились в дальний поход

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского флота пресс-службы Западного военного округа, мероприятиях боевой подготовки задействованы тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера - в общей сложности двадцать единиц. Корабли объединятся в несколько тактических групп и будут проводить практические боевые упражнения по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов.

Выход кораблей начался с учения по поиску мин, которое провела тральная группа Балтфлота. Экипажи базовых тральщиков "Александр Обухов", "Леонид Соболев" и "Новочебоксарск" поставили контактные и неконтактные тралы, провели отряды кораблей за тралами и обеспечили форсирование минного заграждения, поставленного условным противником. Затем в ходе совместного поиска и траления мин в заданном квадрате тральщики обнаружили и уничтожили поставленные учебные якорные и донные мины.

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