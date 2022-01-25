Из подвала Мариинского театра спасли бездомных котят

В Петербурге из подвала Мариинского театра были спасены несколько котят. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Котята спасались в подвале от холодов. Сотрудники коммунальных служб не знали о животных и закрыли продух в подвале, чтобы не допустить размораживания инженерных сетей.

Животные оказались заперты в подвале. Прохожие услышали жалобный писк из подвала и обратились в организацию "Республика кошек и котов". Волонтеры в свою очередь позвонили в сам театр и рассказали о ситуации.

Один из продухов был оперативно открыт, котятам принесли еду и воду. Пока котята продолжают находиться в подвале театра, в ближайшее время волонтеры собираются их отловить, отправить на передержку, а затем животным планируют найти хозяев.