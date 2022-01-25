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25.01.2022 16:28
Рубрика: Экономика

Под Петрозаводском ввели в строй Кольско-Карельский транзит

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Под Петрозаводском ввели в строй новый Кольско-Карельский транзит 330 кВ. Комплекс линий электропередачи и подстанций, образующих единую цепь протяженностью более 1,1 тысячи километров, создан в рамках реализации национального проекта по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры. Общий объем инвестиций превысил 59 миллиардов рублей.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Энергомагистраль проходит в Мурманской и Ленинградской областях, Карелии параллельно первой цепи транзита, созданной более 30 лет назад. Ее пропускной способности стало недоставать для полноценного использования генерации Мурманской области, в первую очередь Кольской атомной электростанции и гидроэлектростанций.

Поэтому и возникла необходимость в строительстве новой второй цепи транзита. Благодаря этому возможность передачи мощности по Кольско-Карельскому транзиту выросла в полтора раза - до 615 МВт.

- Это позволило исключить риски работы энергосистем Мурманской области и Карелии изолированно от Единой энергетической системы России, покрыть текущие и перспективные потребности в электроэнергии. В дальнейшем транзит будет также задействован в передаче энергии Кольской ВЭС - крупнейшей в России заполярной ветроэлектростанции, - прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

- А в каких субъектах будет развиваться малая атомная генерация?

- Эти регионы уже определены. Это прежде всего Республика Якутия. Есть конкретные узлы с конкретным потреблением, и во многих регионах эти блоки будут эффективно работать, обеспечивать энергоснабжением не только промышленные предприятия, но и близлежащие населенные пункты. И я думаю, что мы на этом не остановимся, Малая атомная генерация - это наше будущее, - сказал корреспонденту "РГ" министр энергетики России Николай Шульгинов.

На энерготранзите установлено около 3,5 тысячи опор. Одним из важных этапов стало сооружение полуторакилометрового высоковольтного перехода через реку Свирь с высотой опор в 73 метра.

Как добавил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, помимо строительства ЛЭП, реконструировали четыре действующих центра питания 330 кВ в Мурманской и Ленинградской областях, Карелии. Подстанции оснастили шунтирующими реакторами для компенсации реактивной мощности и обеспечения допустимых уровней напряжения в сети.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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