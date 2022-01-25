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25.01.2022 14:00
Рубрика: Происшествия

В поселке Амдерма Ненецкого округа полностью сгорел дом культуры

Текст: Татьяна Сухановская (Ненецкий округ)
Тушение пожара осложнял сильный ветер. Фото: Пресс-служба администрации НАО Тушение пожара осложнял сильный ветер. Фото: Пресс-служба администрации НАО
Тушение пожара осложнял сильный ветер. Фото: Пресс-служба администрации НАО

В поселке Амдерма Ненецкого автономного округа 25 января дотла сгорел дом культуры.

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"Сгорел буквально за несколько часов. Возгорание произошло около десяти утра. Тушение пожара осложнялось погодными условиями, в Амдерме сегодня сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду", - сообщил на своей официальной странице в соцсетях глава НАО Юрий Бездудный.

По его словам, у здания обрушилась крыша, но погибших и пострадавших нет. Сейчас продолжаются работы по локализации пожара.

Руководителю профильного департамента в администрации округа поручено решить вопрос с поиском помещения для временного размещения дома культуры.

По информации портала Культура.РФ, год основания дома культуры в посёлке Амдерме - 1966. Первоначально учреждение было подведомственно морскому порту Амдермы и носило название "Моряк". В основном в нем проводились мероприятия, связанные с деятельностью морского порта. С 2016 года дом культуры является государственным бюджетным учреждением культуры. В его стенах проводились все календарные праздники, вечера отдыха, викторины, конкурсы, выставки художественно-прикладного искусства, игровые программы для детей, корпоративные вечера. Для жителей маленького поселка дом культуры - единственный центр досуга.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО

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