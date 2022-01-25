Астраханке дали шесть лет колонии за участие в "Свидетелях Иеговы"

56-летнюю жительницу Астрахани, участвовавшую в организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой Верховным судом РФ запрещена и признана экстремисткой, осудили на 6 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по области, согласно приговору Трусовского районного суда, осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Незаконную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ. По данным следствия, женщина знала о запрете организации, тем не менее, она участвовала в ее собраниях по видеосвязи, соблюдая конспирацию.

Кроме того, она выполняла роль бухгалтера, занимаясь контролем сбора пожертвований от прихожан и отправлением части сумм в управленческий центр, составляла и высылала финансовые отчеты.