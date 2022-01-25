На Юге России началась проверка боевой готовности войск

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников начал проверку боевой готовности соединений и воинских частей округа. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев. По его словам, это плановая проверка, которая проводится в рамках недели боевой готовности зимнего периода обучения.

По учебной тревоге были подняты воинские части округа ЮВО, которые выдвинулись в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей выдвинулся на полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.

На учениях военнослужащие выполнят задачи по предназначению в составе тактических групп с проведением боевых стрельб.

"Целью проверки является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск", - сказал Астафьев.

Он отметил, что соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии в едином замысле оперативной обстановки.