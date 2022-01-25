В Астрахани водителя оштрафовали за катания знакомой на ковре

25-летний астраханский автомобилист, воспользовавшийся снегопадом, организовывал развлечение - он прикрепил тросом к машине ковер, на котором прокатил свою знакомую.

Видео с девушкой, которая разлеглась на движущемуся по снегу ковре, с книжкой, как на диване, было размещено в соцсетях. Запись обнаружили сотрудники астраханской госавтоинспекции. Они установили водителя и выписали штраф за нарушение правил перевозки людей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по области, происшествие случилось на улице Безжонова. Теперь водителю грозит штраф в 500 рублей.