Ямальские энергетики показали свое мастерство в шахматах

В минувшее воскресенье сотрудники филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Муравленко стали бронзовыми призерами городского шахматного турнира.

Первые соревнования в зачёт XXII спартакиады трудящихся города Муравленко прошли в шахматном клубе спортивной школы "Арктика". В соревнованиях участвовало восемь организаций. Первое и второе место энергетики уступили командам Управления физической культуры и спорта города и Управлению образования.

"В соревнованиях я принимаю участие не впервые. Соперники сильные. К примеру, участвовал даже тренер школы. Его команда заняла, как раз, первое место. Спасибо организаторам спартакиады. Турнир как всегда проводится на высшем уровне!" - отметил участник соревнований, слесарь-ремонтник 5 разряда Муравленковского филиала АО "Ямалкоммунэнерго" Кирилл Пузанов.

Победители соревнований были награждены грамотами и медалями.

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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"