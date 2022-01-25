Рособрнадзор: Оснований для переноса итогового собеседования по русскому нет

Новости

В столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности 12:57
Песков призвал к диалогу по Fan ID 12:52
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Группы ГАЗ" 12:49
Изготовлена первая партия гранатометов "Балкан" 12:48
ЛНР: ВСУ готовятся к боевым действиям в Донбассе 12:31
В Анталье впервые за 29 лет выпал снег 12:29
Лукашенко оценил возросшую роль белорусских ученых 12:26
Названы основные задачи врачей из НМИЦ 12:23
Таможня пресекла канал контрабанды военной продукции из России в США 12:21
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Навального 12:19
Досрочный период ЕГЭ и ОГЭ могут перенести 12:09
Новые технологии помогут вернуть зрение полностью слепым людям 11:58
20 боевых кораблей Балтийского флота вышли в море на учения 11:57
Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности 11:54
Задержаны фальшивомонетчики, сбывшие 9 миллионов поддельных рублей 11:54
Во Владимире полиция закрыла подпольный семейный банк 11:52
В Москве стало вдвое сложнее арендовать комнату 11:49
Общественники предложили компенсировать пассажирам задержки авиарейсов автоматически 11:41
Спасатели сняли 80 человек с двух "канаток" под Ташкентом из-за отключения электричества 11:38
В Литве продают секретную тюрьму ЦРУ 11:34
В Наро-Фоминске задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского 11:19
Больницы Киргизии перевели на автономное энергообеспечение 11:17
В Пуэрто-Рико сломали статую испанского конкистадора 11:16
Поражение легких при "омикроне" начинает развиваться на 9-10 день заболевания 11:13
Наталья Сергунина: В Москве в 2022 году планируется завершить основной объем работ по модернизации школ искусств 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 12:19
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Оснований для переноса итогового собеседования по русскому нет

Текст: Мария Агранович
9 февраля 2022 года девятиклассники российских школ должны проходить итоговое собеседование по русскому языку. Это допуск к сдаче Основного госэкзамена - формы итоговой аттестации в девятых классах. Собеседование очное. Но ежедневная ковид-статистика неутешительна: в регионах целые классы и даже школы полностью уходят на карантин, переводя учеников на дистант. Может, стоит перенести дату собеседования или провести его в дистанционном формате?
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

- На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом, - прокомментировали в Рособрнадзоре. - Ведомство постоянно следит за ситуацией и в случае изменений в организацию экзаменов могут быть внесены изменения.

Досрочный период ЕГЭ и ОГЭ могут перенести

В отдельных случаях, если собеседование по русскому языку будет невозможно провести в указанные даты как в отдельной школе, так и в регионе в целом, Рособрнадзор может установить дополнительную дату проведения итогового собеседования.

Напомним, итоговое собеседование, кроме 9 февраля, по действующим нормам, можно пройти также 9 марта и 16 мая.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

Главное сегодня

Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности
За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19
ЛНР: ВСУ готовятся к боевым действиям в Донбассе
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе