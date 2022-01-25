Рособрнадзор: Оснований для переноса итогового собеседования по русскому нет

9 февраля 2022 года девятиклассники российских школ должны проходить итоговое собеседование по русскому языку. Это допуск к сдаче Основного госэкзамена - формы итоговой аттестации в девятых классах. Собеседование очное. Но ежедневная ковид-статистика неутешительна: в регионах целые классы и даже школы полностью уходят на карантин, переводя учеников на дистант. Может, стоит перенести дату собеседования или провести его в дистанционном формате?

- На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом, - прокомментировали в Рособрнадзоре. - Ведомство постоянно следит за ситуацией и в случае изменений в организацию экзаменов могут быть внесены изменения.

В отдельных случаях, если собеседование по русскому языку будет невозможно провести в указанные даты как в отдельной школе, так и в регионе в целом, Рособрнадзор может установить дополнительную дату проведения итогового собеседования.

Напомним, итоговое собеседование, кроме 9 февраля, по действующим нормам, можно пройти также 9 марта и 16 мая.