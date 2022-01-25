Т-34 против 12 "Тигров": чем завершился последний бой Александра Бурды

25 января 1944 года погиб один из лучших танковых асов Красной армии - гвардии подполковник Александр Бурда. На счету отважного офицера было свыше 30 подбитых немецких танков и самоходных установок. За подвиг и мужество Александру Федоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза - посмертно.

На острие немецкого удара находился сводный танковый полк Франца Беке - 34 тяжелых танков Pz.VI "Тигр", 46 танков Pz.V "Пантера", 12 самоходных гаубиц Wespe и шесть самоходных гаубиц Hummel. По мере надобности этот танковый таран усиливался новой бронетехникой, мотопехотой и артиллерией.

На пути армады встала 64-я гвардейская танковая бригада. Из своих 76-мм миллиметровых пушек Т-34 могли поразить немецкие "панцеры" только с 200 метров, однако бригадой командовал один из легендарных советских танкистов - подполковник Александр Бурда.

В 1932 году его призвали в Красную армию, и за годы службы парень из Луганской области освоил все типы бронетехники, в том числе пятибашенный тяжелый Т-35. Боевое крещение Александр Бурда получил получил в первые дни войны - прикрывая ротой танков Т-28 отход 15-й танковой дивизии, разгромил немецкое танковое подразделение в Винницкой области. Однако настоящая слава пришла к нему в боях под Москвой.

"4 октября 1941 года танковая рота командира Бурды с десантом мотопехоты из засады уничтожило колонну моторизованной пехоты противника. Боевой счет составил 10 средних и легких танков, два тягача с противотанковыми орудиями, пять автомашин с пехотой, два ручных пулемета и до 90 солдат и офицеров противника", - напишет в своих воспоминаниях маршал Катуков.

Добиваться успеха Александру Федоровичу во многом помогала солдатская смекалка.

"Бой развивается. Чтобы безопаснее было руководить им с окраины деревни, надеваю женское платье, а пистолет - под кофту. Договорились о срочных сигналах: сорву с головы платок - открывай огонь, подберу полы кофты - бери наступающих в клещи. Вам может показаться это смешно, даже противно воинскому уставу, но на войне всякое бывает. Любая хитрость применима, пусть самая нелепая с виду, лишь бы был результат", - рассказал в ноябре 1941 года Александр Бурда военному корреспонденту Юрию Жукову.

Через несколько дней в ночном бою за подмосковную деревню Горюны танк Т-34 Бурды был подожжен немцами, но танкист смог выбраться из машины и собрать оставшихся в живых членов своей группы - 26 человек. Через трое суток они вышли в расположение штаба бригады. А в июле 1942 года при атаке на воронежское село Каверья с Александром Федоровичем произошел невероятный случай.

"В разгар боя машина Бурды выскочила на задворки села, и вдруг в триплекс командир увидел замаскированную в огородах батарею противотанковых орудий. Немецкие артиллеристы тоже заметили танк Бурды. Снаряды загрохотали по броне тридцатьчетверки. И тут случилось почти невероятное: вражеский снаряд влетел прямо в канал ствола танковой пушки и разорвался внутри машины", - вспоминает Катуков.

Осколки триплекса и окалины ударили в лицо Бурде и впились в глаз. Тяжелое ранение получил мехвод старший сержант Матняк - ему оторвало кисть руки. Бурда перетянул ремнем перебитую руку механика-водителя, сам сел за рычаги управления и, полуослепший, вывел машину из зоны обстрела.

На Курской дуге Бурда уже командовал 49-й танковой бригадой, которая затем стала гвардейской. 20 августа 1943 года Александр Федорович был награжден орденом Отечественной Войны I степени. В наградном листе подчеркивалось, что Александр Бурда лично участвовал в боях, появлялся в батальонах бригады и воодушевлял бойцов своим мужеством и личной храбростью. В боях с противником экипаж Бурды уничтожил три танка и до взвода гитлеровцев.

Последний бой 32-х летний подполковник дал немцам 25 января 1944 года около украинского городка Цыбулив. После первых неудачных атак немцы попытались обойти город с севера, через деревню Ивахны, где находился командный пункт бригады. На КП наступали 12 тяжелых танков. Тогда Бурда приказал штаб с документами и знаменем бригады выводить на Лукашовку, а сам остался в единственном Т-34 прикрывать отход.

"Открыв огонь, чуть ли не первым выстрелом подбил немецкий танк. Но в это время фашистская болванка, за ней вторая, третья со страшной силой ударили в борт. Броню не пробили, но от сильных ударов внутри боевой машины посыпались броневые осколки. Они-то и сразили Александра Федоровича", - пишет Катуков.

С трудом бойцы вытащили 32-летнего комбрига, но он умер от ран. Деревню Ивахны к вечеру совместной атакой отбили 44-я и 45-я гвардейские танковые бригады. Что касается немцев, то за сутки боя их потери составили 44 тяжелых и средних танка. Особенно досталось "Пантерам" - из имевшегося к началу атаки 41 танка Pz.V на ходу осталось всего семь машин. Через месяц Корсунь-Шевченковская битва завершилась разгромом немецких войск - около 55 тысяч солдат и офицеров Германии были убиты, а 18 тысяч человек попали в плен.