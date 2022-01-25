The Drive: сотрудничество с ВКС РФ значительно усилит ВВС Сирии

В патрулировании были задействованы истребители МиГ-23 ВВС Сирии, с российской стороны участвовали истребители МиГ-29 и Су-35, бомбардировщики Су-34 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Авиация действовала с российской авиабазы Хмеймим и аэродромов Сейкаль и Думайр близ Дамаска.

Пока сирийские истребители контролировали воздушное пространство и прикрывали работу российских коллег, те отработали удары по наземным целям, сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Сегодня мы впервые вылетели в единых боевых порядках и наладили взаимодействие с пилотами Сирийской арабской республики. Мы прекрасно понимаем друг друга, - рассказал после полета командир звена Су-34.

В 2019 году США признали Голанские высоты территорией Израиля, в то время как большая часть международного сообщества считает их оккупированной частью Сирии. Совместное патрулирование авиации России и Сирии в этом районе может служить сигналом Израилю и - если такие полеты будут продолжены, - затруднить его воздушные атаки объектов, расположенных на сирийской территории, пишет The Drive.