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25.01.2022,  
13:59
Текст:  Антон Валагин

The Drive: сотрудничество с ВКС РФ значительно усилит ВВС Сирии

Самолеты ВКС России и ВВС Сирии провели первое совместное патрулирование воздушных границ САР - в том числе Голанских высот, спорной территорией, находящейся под контролем Израиля. Если подобные облеты станут регулярными, они значительно расширят возможности ВВС Сирии по защите своего воздушного пространства - в первую очередь от атак израильской авиации, пишет The Drive.
Фото: Александр Рюмин/РИА Новости Фото: Александр Рюмин/РИА Новости
Фото: Александр Рюмин/РИА Новости

В патрулировании были задействованы истребители МиГ-23 ВВС Сирии, с российской стороны участвовали истребители МиГ-29 и Су-35, бомбардировщики Су-34 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Авиация действовала с российской авиабазы Хмеймим и аэродромов Сейкаль и Думайр близ Дамаска.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Пока сирийские истребители контролировали воздушное пространство и прикрывали работу российских коллег, те отработали удары по наземным целям, сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Сегодня мы впервые вылетели в единых боевых порядках и наладили взаимодействие с пилотами Сирийской арабской республики. Мы прекрасно понимаем друг друга, - рассказал после полета командир звена Су-34.

В 2019 году США признали Голанские высоты территорией Израиля, в то время как большая часть международного сообщества считает их оккупированной частью Сирии. Совместное патрулирование авиации России и Сирии в этом районе может служить сигналом Израилю и - если такие полеты будут продолжены, - затруднить его воздушные атаки объектов, расположенных на сирийской территории, пишет The Drive.

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