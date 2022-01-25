В Лаосе саперы РФ очистили от боеприпасов более 12 гектаров местности

Минобороны России сообщило, что находящиеся в Лаосе специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с ноября прошлого года очистили от мин и снарядов более 12 га территории. Они в том числе "прочесали" ряд дорог вблизи населенных пунктов в районе Накай провинции Кхаммуан.

"В настоящее время продолжается разминирование на территории сельской школы, а также на участке в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов для местного населения", - отметили в российском военном ведомстве.

Напомним, что прошлой осенью 31 специалиста Международного противоминного центра командировали в Лаос для помощи местным коллегам из отряда U-58 в очистке территории от взрывоопасных предметов. Тогда Минобороны РФ сообщило, что отряду саперов предстоит обследовать десятки гектаров земли в джунглях и в населенных пунктах, извлечь из грунта и обезвредить на месте либо на специализированных полигонах неразорвавшиеся авиабомбы и мины, лежащие на глубине от 40 сантиметров до двух с половиной метров. Все это "хозяйство" осталось в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964-1973 годов и по-прежнему несет угрозу местным жителям.

Сложность операции заключается не только в масштабе инженерных работ, но и в высокой концентрации в земле неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. Саперам приходится реагировать на каждый сигнал поисковых средств, откапывать, идентифицировать и определять степень опасности каждого такого предмета.

В этой работе нашим военным помогают современные средства обнаружения взрывоопасных предметов. В частности, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, глубинные миноискатели МГ-1И и переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М. Что касается безопасности самих саперов, то в Лаос они привезли общевойсковые комплекты разминирования и защиты ОВР-2-02 с системой охлаждения.

Это далеко не первая командировка российских военных инженеров в эту страну. Точнее говоря, по решению президента РФ они прилетели в Лаос в четвертый раз. В ходе предыдущих поездок наши саперы обследовали несколько сотен гектаров местности и обнаружили там большое количество взрывоопасных предметов. "В большей степени это кассетные боеприпасы, сбрасываемые с воздуха и превращающиеся в самостоятельные противопехотные мины", - объяснили в Минобороны РФ.