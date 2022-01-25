В России стартовала сборка двух обновленных кроссоверов Haval

Китайский бренд Haval объявил о старте производство на заводе в Тульской области двух обновленных кроссоверов - F7 и F7x.

Автомобили получили новый дизайн переднего и заднего бампера, а также новую контрастную решетку радиатора, окрашенную в черный цвет. Кроме того, изменилась форма противотуманных фар. Пополнилась и гамма оттенков кузова: в нее включили "магматический красный".

В остальном же модели остались прежними: как и раньше, кроссовер и кросс-купе можно будет приобрести в двух версиях, с бензиновыми моторами объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба силовых агрегата работают в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением.

В Haval не раскрыли цены на обновленные кроссоверы, но пообещали, что уже в феврале машины появятся у дилеров.

Сейчас, напомним, F7 предлагается от 1 729 000 рублей, а F7x стоит от 1 779 000 рублей.

Отметим, что F7 по итогам 2021 года остается бестселлером Haval на российском рынке с показателем 12 386 проданных автомобилей. F7x разошелся тиражом в 10 336 машин.

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