В Зеленограде отремонтируют Михайловский пруд

В районе Крюково Зеленограда в этом году отремонтируют Михайловский пруд. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Михайловский пруд расположен в долине реки Каменки. Посередине пруда находится небольшой остров, а северную часть водоема от основной акватории отделяет пешеходный мост.

Общая площадь пруда составляет 1,8 га. В рамках работ дно очистят от ила, тем самым увеличив глубину водоема на метр. Углубление позволит достичь необходимого температурного баланса донных и верхних слоев воды, чтобы предотвратить зарастание водоема в теплое время года. После на дно уложат крупнозернистый песок и водоупорный слой для предотвращения обмеления водоема.

Почти 900 п.м. береговой полосы укрепят. Часть берега сделают откосной, чтобы водоплавающим птицам было проще выходить из воды.

Работы на пруду уже идут. "При отрицательных температурах воздуха иловые накопления промерзают, становятся густыми и менее водонасыщенными и текучими. Это позволяет быстрее их извлечь, - сообщает пресс-служба. - В зимний период практически прекращается приток грунтовых вод и дождевых осадков в водоем, что облегчает производство работ и сокращает их сроки"

После реабилитации водоема территорию вокруг благоустроят.

Напомним, что в 2021 году завершили комплексное благоустройство прибрежной зоны расположенного неподалеку Нижнего Каменского пруда - обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок газоны.