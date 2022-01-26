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74-летний Элтон Джон заболел коронавирусом

Новости
    26.01.2022, 09:35
Текст:   Олег Усков

Британский певец, пианист, автор песен, актер и продюсер Элтон Джон заразился коронавирусом. Об этом артист сообщает в сторис своего Instagram, отметив, что хоть ему и печально такое говорить, но теперь ряд концертов придется перенести, так как безопасность команды - прежде всего.

Также артист подчеркнул, что полностью привит, поэтому болезнь переносит легко, симптомы слабые, и есть надежда, что его запланированное шоу в Арканзасе состоится уже в эти выходные.

Реджиналд Кеннет Дуайт родился в 1947-м. Первый альбом выпустил в 69-м, далее став одним из самых успешных британских исполнителей в истории.

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