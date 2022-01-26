Распоряжение правительства Республики Алтай от 24 января 2022 года № 22-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменения, изложив пункты 14.1.5, 14.1.6 в следующей редакции:

"14.1.5. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципальных образований "Город Горно-Алтайск", "Майминский район", реализующим дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки, до особого распоряжения обеспечить свою деятельность в дистанционном режиме.

14.1.6. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципальных образований "Кош-Агачский район", "Онгудайский район", "Турочакский район", "Улаганский район", "Усть-Канский район", "УстьКоксинский район", "Чемальский район", "Чойский район", "Шебалинский район", реализующим дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки, до особого распоряжения обеспечить свою деятельность в очном режиме с соблюдением указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







