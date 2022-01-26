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Дуэйн Джонсон заявил о съемках фильма по популярной игре

Новости
    26.01.2022, 10:11
Текст:   Анастасия Николаева

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал о планах снять фильм по одной из популярных видеоигр. Анонс проекта будет выпущен в 2022 году.

Он дал интервью Men's Journal о тренировках для фильма "Черный Адам" и рассказал о своих планах на новую работу.

"Я всегда был большим поклонником Madden (симулятор американского футбола - прим.). Не могу сказать, какую конкретно игру мы делаем, но в этом году будет анонс. Мы собираемся вывести на экран одну из самых больших и крутых игр, в которую я играл годами. Я очень рад представить ее поклонникам по всему миру. Мы собираемся снять отличный фильм, который понравится геймерам", - рассказал Дуэйн Джонсон.

Ранее стало известно, что актер вместе с Крисом Эвансом снимется в комедийном боевике "Red One" для Amazon Studios, сюжет также пока держится в секрете.

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