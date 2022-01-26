Голикова: Регионам выделят в январе еще 7,3 млрд рублей для поликлиник

В связи с распространением более заразного штамма коронавируса "омикрон" самая большая нагрузка приходится на амбулаторное звено. В этой ситуации правительство дополнительно выделит регионам средства на поликлиники, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами кабмина.

"Планируем до конца января выделить регионам страны дополнительное финансовое обеспечение на оказание помощи на амбулаторном этапе, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, еще 7,3 млрд рублей", - сообщила она.

Вице-премьер также напомнила, что ранее власти страны приняли решение о выделении 20 млрд рублей на лекарства: 5 млрд рублей - поликлиникам и 15 млрд рублей - больницам. В последнем случае закупки препаратов проводятся централизованно.