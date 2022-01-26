Японец променял Land Rover Defender на "Буханку"

В конце прошлого года "РГ" рассказывала, что компания Le Parnass получила статус официального дистрибьютора автомобилей УАЗ в Японии.

Импортёр регулярно публикует свежие записи о новых партиях российских внедорожников и их новых владельцах. Например, обладателем "Буханки" стал владелец Fiat 500 и Land Rover Defender.

"Буханка" отправилась к господину С. в префектуру Яманаси, который, как предполагают авторы блога, был куплен втайне от супруги. Тем не менее, господин С. уверен, что жена справится с управлением внедорожника.

Мы неоднократно писали, что в Японии владельцы российских и советских авто испытывают сложности с сервисом и наличием запчастей. С первым проблем не будет: новый владелец долгое время работал механиком.

Второй пункт, как оказалось, пытаются решить в самой компании-импортёре, ещё до передачи автомобиля клиенту. Так, например, "Буханки", привезённые в Японию, оснащаются новым отопителем салона, который на 30% эффективнее.

Также в блоге импортёра отмечается, что консультируются с УАЗом по поводу тех или иных доработок ходовой или трансмиссии, которые проводятся после обязательного 50-километрового теста: устраняются люфты, меняется масло, проводится балансировка кардана.

Цена на УАЗ "Буханку" в Японии - 4.15 млн йен (2.8 млн рублей) включая страховые сборы.