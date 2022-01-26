Кончаловский запустил новый проект "История от первого лица"

Фото: "История от первого лица"

По задумке авторов, в рамках проекта планируется засвидетельствовать воспоминания непосредственных участников исторических событий разного масштаба, оцифровать их и создать единую базу видеоданных. В перспективе интернет-платформа претендует на то, чтобы стать энциклопедическим сводом интервью.

Платформа даст возможность школьникам, студентам и всем тем, кто интересуется историей нашей страны, получать сведения от непосредственных участников событий.

Герои проекта - как значимые участники исторического и политического процесса, так и обычные люди, носители "частных" сведений. Таким образом, проект стремится создать разноуровневую "энциклопедию русской истории", которая станет подборкой материалов не только о событиях прошлого, но и о человеческих судьбах.

Фото: "История от первого лица"

Авторы проекта подчеркивают, что не оценивают содержание интервью, опубликованных на портале. Основная задача - дать пользователям портала возможность услышать прямую речь участника событий, а за самим участником мы оставляем безусловное право иметь свою точку зрения.

На первом этапе проекта отснято более 200 интервью с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны из более чем 60 городов страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Тула, Тверь, Калуга, Ярославль, Тамбов, Томск, Белгород Екатеринбург, Уфа, Южно-Сахалинск и др., а также с участниками Второй мировой войны из Франции и США. Кроме них на портале будет размещено более 200 архивных видеозаписей, предоставленных организациями и частными лицами, которые также занимаются сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Фото: "История от первого лица"

В 2021 году с использованием интервью, записанных в рамках проекта "История от первого лица" были проведены два всероссийских "Урока мужества", посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны и Битвы за Москву. 27 января 2022 года в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады при поддержке Министерства просвещения пройдет третий всероссийский Урок мужества "Расскажи мне о блокадном Ленинграде". В Уроке использованы видеосвидетельства 19 ветеранов - участников проекта "История от первого лица".

Фото: "История от первого лица"

Проект "История от первого лица" реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов в партнерстве с Российским Союзом ветеранов.