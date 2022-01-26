Матвиенко: Запад развязал против России информационную войну

В сознание мирового сообщества Запад вбивает ложь об агрессивных планах России по отношению к Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Против России Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи "информации" мир перешел в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину - без каких-либо оснований и доказательств", - сказала Матвиенко, открывая первое пленарное заседание Совфеда в 2022 году.

Спикер констатировала, что мир продолжает испытывать период тревожности, турбулентности, не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в ряде соседних государств.

По ее мнению, со стороны НАТО идет активное военное освоение Украины, поставка наступательного вооружения вместо выполнения Минских соглашений.

"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию", - опасается Валентина Матвиенко.

Она отметила, что на справедливые требования о гарантиях безопасности, запрета расширения НАТО на Восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии, Москва пока не получила адекватный письменный ответ, а переговоры продвигаются медленно и трудно.