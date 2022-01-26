Олега Навального объявили в розыск

Брата блогера Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом) - Олега - объявили в розыск в связи с уголовным делом. О появлении такой информации в базе разыскиваемых лиц МВД РФ сообщил "Интерфакс".

Известно, что ФСИН обратилась в суд с представлением об отмене Олегу Навальному условного срока по так называемому "санитарному делу". Речь идет о событиях, связанных с несогласованной властями акцией протеста в Москве 23 января прошлого года в поддержку Алексея Навального. Тогда правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько сторонников блогера и его брат Олег.

Напомним, Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком в течение года, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

Олега Навального в период испытательного срока обязали не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, приходить на регистрацию в специализированный орган.

Но 18 февраля в Москве будет другой суд - Люблинский. Он рассмотрит требование ФСИН о замене Олегу Навальному условного заключения реальным.