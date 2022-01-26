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От COVID умерла звезда турецкого кино Фатма Гирик

Новости
    26.01.2022, 13:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

24 января в Стамбуле скончалась Фатма Гирик, звезда великого множества классических турецких картин, прославленная образами сильных женщин.

Как передает Daily Sabah, Гирик отошла в реанимации частного госпиталя после полугодового сражения с недугом. Позже стало известно, что причина смерти актрисы - полиогранная недостаточность, вызванная заражением COVID-19.

Фатма Гирик появилась на свет 12 декабря 1942 года в Стамбуле в семье рыбака и работницы фабрики, которая родила Фатму в возрасте 16 лет. Обладала решительным нравом, за что была прозвана Erkek Fatma - "мальчик Фатма".

В 1955-м, в возрасте 13-ти лет, дебютировала в кино. В фильмографии - порядка двухсот фильмов и сериалов, на части которых Гирик выступала как продюсер, сценарист и художник. Лауреат множества премий.

Долгие годы актриса состояла в любовной связи с режиссером Мемдухом Уной, который регулярно снимал ее в своих картинах, но до брака дело так и не дошло.

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