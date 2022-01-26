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Рубрика: В мире

Патриарх Сербский: Благодарны России за поддержку в борьбе за мир

Текст: Александр Борисов
Многовековые российско-сербские связи за первые два с небольшим десятилетия третьего тысячелетия в экономической и политической областях стали еще прочнее, а в области духовной они стали намного прочнее, чем когда-либо ранее. Сербы бескрайне благодарны Российской Федерации за поддержку в борьбе за справедливость и мир, за Косово и Метохию. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" рассказал глава Сербской православной церкви (СПЦ) Патриарх Порфирий.

"Вклад в достижение столь исключительных взаимоотношений внесли те, кто представлял Российскую Федерацию в Сербии в качестве послов, - отметил он. - Разные по темпераменту и внешним особенностям, все они, благодаря своим человеческим свойствам, своему дружелюбию, более того, своему братскому отношению, признанным не только политиками, но, я бы сказал, и каждым человеком в Сербии, олицетворяют собой сотрудничество между нашими народами… Я должен с молитвой вспомнить блаженнопочившего посла Виталия Чуркина, которого за защиту интересов нашего народа, а также защиту справедливости и международного права помнят здесь как своего рода рыцаря от дипломатии, героя. Да простит Господь его душу. Конечно, для последних десятилетий международной политики и дипломатии значима личность министра Сергея Лаврова. Сербский народ, к сожалению или к счастью, в конце концов, это только одному Богу ведомо, слишком часто оказывается в центре политики и дипломатического соревнования. Поэтому мы всегда с надеждой ожидаем выступлений Его Превосходительства министра Лаврова на международных форумах или в мировых столицах".

Фото: Александр Борисов
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Священнослужитель сделал акцент на том, что Косово и Метохия - сербский духовный Иерусалим. "Тысячелетиями после Исхода евреи в диаспоре говорили: "Увидимся в следующем году в Иерусалиме", - напомнил Патриарх. - Сербская молодежь приветствует друг друга словами: "Увидимся в следующем году в Призрене", показывая тем самым, что хранит память о том, что Призрен - это град сербских царей, престольный град, град царя Душана. Чтобы все знали, что, например, ценность храма Богородицы Левишки, названного так по средневековому топониму, не измерить никакими земными сокровищами. При этом они не призывают к конфликту или какой-либо агрессии. Наш путь, путь нашего государства, нашего народа и Церкви - это путь диалога, мирного сосуществования, уважения к каждому человеку, ко всем положительным человеческим убеждениям. Но это не означает, что Церковь проявляет какой-либо релятивизм по этому вопросу. По вопросу Косова и Метохии, обетованной сербской земли, Церковь и лично патриарх стремятся прямо, системно, различными способами повлиять на дух времени, на самое существо народа, совокупные общественные, политические и культурные обстоятельства в государстве так, чтобы характер рассуждений молодых поколений, выраженный в максиме "Увидимся в следующем году в Призрене", оставался постоянной парадигмой. Мы бескрайне благодарны за поддержку в борьбе за справедливость и мир, за Косово и Метохию Российскому государству, которое без колебаний налагает вето в Совете Безопасности ООН, Русской православной церкви, другим поместным православным церквам и греческого, и славянского миров, а также Папе Франциску. Меня не оставляет надежда на то, что и в западном мире будет больше таких личностей, художников, интеллектуалов, как господин Хандке или археолог и историк Габриэль Милле, который назвал фрески Косова и Метохии самыми прекрасными произведениями средневековой Европы и сказал: "Сербы, не бойтесь, вы и ваши фрески нужны миру и его истории!"

Патриарх, вспоминая факт геноцида сербского народа в Независимом государстве Хорватия (1941-1945), где в концлагерях зверски убиты сотни тысяч сербов, подчеркнул: "Сербская православная церковь будет и впредь поддерживать историков и других ученых в их трудах по утверждению исторической правды, разоблачению ревизионизма, который и здесь, на Балканах, и по всей Европе преследует простую цель - обелить нацистских и фашистских преступников. А в этом случае нельзя исключать новый виток спирали зла".

В мире Европа Сербия

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