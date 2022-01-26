Путин заявил об интересе итальянского бизнеса к сельскому хозяйству в РФ

Владимир Путин заявил, что программа поддержки села охватила 8 млн человек в России. Эта тема обсуждалась на совещании президента с членами правительства в среду, 26 января.

"Нужно конечно проявлять должное внимание и заботу к людям, которые проживают на селе. У нас реализована программа по комплексному развитию сельских территорий, рассчитанная на 2020 -2021 годы", - отметил президент.

Он также рассказал, что на встрече с представителями деловых кругов Италии, представители бизнеса проявляли интерес и к сельскому хозяйству в России. Но для того, чтобы сельское хозяйство развивалось, недостаточно просто вкладывать деньги, нужно также заботиться и о людях, отметил Путин.