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26.01.2022 16:20
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве

Текст: Любовь Проценко

В столице усилен контроль за соблюдением COVID-мер в торговле, общепите и культурных учреждениях, информирует управление Роспотребнадзора по Москве. В его сообщении отмечается, что с начала года проведено почти 700 проверок, нарушения установлены в порядка 150 объектах.

Фото: РИА Новости
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Инспекторы чаще всего выявляют отсутствие социальной разметки, контроля за ношением средств индивидуальной защиты посетителей и персонала, не проводится дезинфекция помещений и другое. Ведомство сообщает:

"Во всех случаях по фактам нарушений возбуждены административные дела, юридическим и должностным лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 94 уведомления о явке для составления протоколов об административных правонарушениях, составлено 98 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и проводятся процессуальные действия".

Работа 40 предприятий остановлена, 37 из них временно опечатаны.

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