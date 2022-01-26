Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве

В столице усилен контроль за соблюдением COVID-мер в торговле, общепите и культурных учреждениях, информирует управление Роспотребнадзора по Москве. В его сообщении отмечается, что с начала года проведено почти 700 проверок, нарушения установлены в порядка 150 объектах.

Инспекторы чаще всего выявляют отсутствие социальной разметки, контроля за ношением средств индивидуальной защиты посетителей и персонала, не проводится дезинфекция помещений и другое. Ведомство сообщает:

"Во всех случаях по фактам нарушений возбуждены административные дела, юридическим и должностным лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 94 уведомления о явке для составления протоколов об административных правонарушениях, составлено 98 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и проводятся процессуальные действия".

Работа 40 предприятий остановлена, 37 из них временно опечатаны.