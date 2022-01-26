В центре Москвы ввели карантин из-за заболевания птиц гриппом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении карантина на территории нескольких районов Москвы. Причина - выявление птиц с симптомами птичьего гриппа в Парке Горького. Документ, подписанный электронной подписью, опубликован на портале мэра столицы.

"В связи с выявлением 24 января 2022 года случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Якиманка Москвы, руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 "О ветеринарии", определить эпизоотическим очагом - некапитальное строение для содержания птицы (домик для лебедей), расположенное в границах Малого Голицынского пруда на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького", - написано в тексте документа.

Карантин распространяется на территории следующих районов Москвы: Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Южнопортовый, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Котловка, Академический, Гагаринский, Раменки, Дорогомилово. На этих территориях введены ограничительные мероприятия на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц. В частности, запрещается лечение больных птиц, убой птиц с целью получения от них продуктов убоя, снятие пера и пуха с павших птиц и так далее, выгульное содержание птиц, вывоз продуктов убоя птиц и иной продукции птицеводства.

Под зону наблюдения попали вся территория Москвы, примыкающая к угрожаемой зоне и ограниченная МКАД.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.