Неизвестные "заминировали" школы в Уссурийске и Находке

Несколько школ города Уссурийска получили сообщения о минировании, сообщает "Интерфакс".

Занятия прерывать не стали, детей и учителей не эвакуировали, но проверка идет. В Уссурийске 44 школы, обследуют все здания.

"Письмо пришло в адрес администрации. Сразу были приняты меры, школы с самого утра обследуют кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

Правоохранители устанавливают автора письма.

А вот в Находке, где также получили аналогичные сообщения, учеников и персонал всех 23 школ эвакуировали. Занятия, в том числе и второй смены, отменены.

Как уже писала "РГ", в среду утром по регионам ДФО прокатилась новая волна "минирований". Сообщения с угрозами поступили в адрес школ Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Анадыря.