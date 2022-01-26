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26.01.2022 14:40
Рубрика: Власть

Татарстан и Пермский край договорились о сотрудничестве

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во главе делегации регионального правительства совершил рабочий визит в Республику Татарстан. В ходе поездки пермяки познакомились с торгово-экономическим и инвестиционным потенциалом соседей, обменялись опытом и обсудили перспективы расширения делового партнерства.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Официальный визит завершился встречей Дмитрия Махонина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, главы регионов побеседовали в Казанском Кремле. Они обсудили перспективы развития двусторонних связей и реализацию межрегиональных проектов.

Фото: kremlin.ru
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По словам Дмитрия Махонина, для Прикамья сотрудничество с республикой лежит как в торгово-экономической, так и социально-культурной плоскости.

- В Прикамье проживает более 115 тысяч татар - второй по численности народ в регионе, и мы заинтересованы в укреплении общественных и культурных связей. Поэтому хотим совместно проработать вопрос создания в Перми республиканского центра культуры. Думаю, данный проект будет очень востребован, - отметил глава Прикамья. - Уже через два года в Барде пройдет Всероссийский сельский Сабантуй - к этому мероприятию мы уже начали готовиться. Важно также доработать вопросы культурного обмена - это гастроли театров, творческих коллективов и многое другое.

Отдельно Дмитрий Махонин остановился на грядущем 300-летии Перми. По словам губернатора, это событие - настоящий трамплин для развития.

- У нас очень большие планы в части благоустройства общественных пространств, ремонта объектов. Мы всегда рады видеть вас и вашу команду у нас. Совместные визиты должны быть регулярны. Поэтому обязательно ждем вас на 300-летии города, - сказал Дмитрий Махонин.

Рустам Минниханов поблагодарил губернатора Прикамья за приглашение и пожелал Дмитрию Махонину успешной подготовки к юбилею Перми.

Прикамье заинтересовано в дальнейшем развитии промкооперации с Татарстаном. На данный момент межрегиональный товарооборот достигает 15 миллиардов рублей в год. Из края республика получает нефтепродукты, калийные удобрения, цемент, химическую продукцию, товары народного потребления. Татарстан поставляет в Прикамье грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы, тракторы и экскаваторы, шины, дизельное топливо, лекарства, медицинское оборудование и многое другое.

- Мы ведем подготовку к созданию первой особой экономической зоны в Пермском крае. Для нас очень важен опыт Татарстана в этом вопросе, - отметил Дмитрий Махонин.

Рустам Минниханов тоже выделил перспективные направления совместной работы. В частности, республика заинтересована в наращивании поставок машиностроительной продукции - это различная спецтехника, расширении экспорта продукции агропромышленного комплекса, рынка нефтепродуктов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- У нас много направлений для совместной работы, в том числе, в строительной сфере, есть интересы в судостроении. Следует рассмотреть и сотрудничество в части ремонта и обслуживания автотехники. Кроме того, мы можем быть взаимополезными в энергетической и нефтегазовой сферах, - считает президент республики.

Также стороны обсудили совместные экологические проекты -реабилитацию Камы, во многом утратившей свой потенциал из-за загрязнений, затонувших судов, объектов накопленного вреда.

- Оздоровление Камы - важная задача для повышения качества жизни, улучшения состояния окружающей среды, развития экономики и туризма. Мы нацелены на то, чтобы программа получила одобрение на федеральном уровне, и была включена в нацпроект "Экология". Важной частью задачи по реабилитации реки является проект "Живая Кама", в ходе которого мы планируем восстановить судостроительный завод с перспективой кооперации, в том числе, с предприятиями Татарстана, а также провести дноуглубление, восстановить судовой ход, обустроить пассажирские причалы в туристических местах Прикамья, - резюмировал Дмитрий Махонин.

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