В Кирове водитель высадил из автобуса женщину с тремя детьми

В Кирове прокуратура проверила факт высадки водителем из автобуса женщины с детьми. Проверка подтвердила, что сотрудник автопредприятия был не прав, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

История произошла в Нововятском районе города. Водитель остановился на закрытом переезде. После 40 минут ожидания он решил не ехать дальше. Пассажиры, в том числе местная жительница с тремя детьми, остались на дороге.

После того, как информация появилась в местных СМИ, проверку начала прокуратура региона. Следователи выяснили: водитель автобуса действительно нарушил закон, допустил отклонение от установленного маршрута и высадил людей вне остановки по причине простоя на переезде.

По данному факту руководителю перевозчика было внесено представление. Материалы проверки направлены в Госавтодорнадзор. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности, отметили в прокуратуре.