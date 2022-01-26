Новосибирские археологи опровергли миф о примитивности древних людей

Исследования новосибирских ученых показали, что развитие мелкой моторики неандертальцев было сравнимо с анатомическими особенностями современного человека. Как рассказала "РГ" доктор исторических наук, заведующая лабораторией цифровых технологий в археологических исследованиях Института археологии и этнографии СО РАН Ксения Колобова, это идет вразрез с мнением о невысоких когнитивных способностях наших предшественников.

Новосибирские ученые с максимальной точностью воспроизводят способы производства и использования каменных и костяных орудий поздних неандертальцев, живших на территории Алтая. В ходе экспериментов специалисты расщепляют и затачивают камни, создают режущие инструменты, с помощью которых наши предки разделывали мясо, или орудия для охоты. Например, исследователи воссоздали прототипы копий, которыми были вооружены древние охотники и выяснили, что, метая их, пробить бычью шкуру, не имея соответствующего опыта, очень непросто.

Это позволило предположить, что охотиться древние люди предпочитали на детенышей или самок бизонов, обитавших тогда в предгорьях Алтая. А встреча со взрослым быком была опасна для неандертальцев. Как предполагают ученые, против них охотники эффективно могли использовать лишь копье с упором в землю - это давало шанс поразить несущегося на добытчика зверя. Такая вот древняя коррида...

Интерес археологов вызывает не только применение каменных орудий охоты, но и способ их заточки. Исследуя этот процесс, ученые пришли к выводу, что неандертальцы были гораздо ближе к современному человеку по своим когнитивным способностям, нежели предполагалось ранее. Программа моделирования древних технологий, поддержанная грантом РНФ, позволила не просто досконально изучить ретушеры - изделия из кости животных для заточки каменных орудий, но сделать десятки подобных инструментов и "в цифре" смоделировать особенности их использования. При создании коллекции сибирские ученые консультировались со специалистом из Франции, долгое время изучающей костяные орудия неандертальцев, а также с американскими коллегами.

По словам Ксении Колобовой, в Чагырской пещере было найдено около 1,2 тысячи костяных ретушеров. Ближайшую по количеству коллекцию находили только в Европе. Это говорит о том, что на алтайской стоянке затачивали огромное число режущих орудий и затем разделывали ими туши животных.

- В ходе экспериментов мы заметили, что в процессе использования ретушеров при заточке орудий из камня при различном способе удержания, на них остаются заметно отличающиеся друг от друга следы, - поясняет Ксения Колобова. - Для обработки камня, костяной инструмент можно держать всей кистью, как молоток. А можно удерживать его тремя пальцами, примерно так, как художник держит кисточку, направленную вверх. При таком способе удержания рука становится подвижнее, мы работаем от запястья, а не всем предплечьем, соответственно и удары о камень выходят точнее.

На заточку одного острия из расщепленного камня у набивших руку археологов уходило до двух минут, но одного ретушера из кости коровы надолго не хватало. Удавалось заточить лишь несколько "ножей" после чего органический материал приходил в негодность.

Сравнение цифровых моделей с реальными ретушерами, возраст которых составляет около шестидесяти тысяч лет, показало, что неандертальцы держали их тремя первыми пальцами, а не сжимали в кулаке. А значит, движения при обработке каменных лезвий не были рубящими - в них было больше "ювелирной" точности, чем считалось ранее.

- В свою очередь это дает основания полагать, что мелкая моторика рук алтайских неандертальцев была весьма развита и сопоставима с движениями человека современного анатомического облика, то есть homo sapiens, - поясняет Ксения Колобова. - Все мы знаем, что мелкая моторика тесно связана с когнитивными, умственными способностями, недаром такие навыки рекомендуется прививать с самого детства. А значит, можно говорить о том, что поздние неандертальцы были гораздо смышленее, чем принято полагать. В частности, они могли передавать навыки в создании орудий труда из поколения в поколение.

Работа новосибирских ученых показывает, что неандерталец был не так уж прост и примитивен, как считалось ранее. Полагали, что он не умел создавать костяные орудия и не был способен воспринимать что-то, не имеющее отношение к практической жизнедеятельности. Сегодня ученые опровергают эти утверждения.

- Действительно, до сих пор неизвестны безусловные проявления неандертальской пещерной живописи, есть лишь спорные примеры вроде символа, напоминающего значок хэштега, - отмечает Ксения Колобова. - Однако последние исследования показывают, что неандертальцы все же были способны на неутилитарную деятельность. Об этом говорит, например, найденная в Испании косточка оленя с насечками, которая, вероятно, носила какой-то символический характер. А в той же Чагырской пещере был обнаружен небольшой кристалл горного хрусталя, который неандертальцы принесли на свою стоянку издалека и, по всей видимости, любовались им.