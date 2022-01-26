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Рубрика: Происшествия

В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная"

В Кемеровской области из шахты "Анжерская-Южная" были эвакуированы 90 горняков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти региона, причиной стал сбой в системе вентиляции.

Ростехнадзор: На "Листвяжной" фальсифицировали работу систем контроля

Ранее Ростехнадзор на 90 дней приостановил рабочую деятельность на одной лаве шахты из-за нарушений требований промышленной безопасности. Также временно было запрещено использовать ленточный конвейер.

Летом 2021 года на шахте "Анжерская-Южная" произошел выброс метан, приведший к обрушению породы. Погиб один человек, еще один горняк пострадал.

Как сообщает информагентство, работа на шахте продолжается несмотря на то, что предприятие с 2016 года находится в состоянии банкротства.

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