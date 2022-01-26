В Омске бывших супругов нашли мертвыми в частном доме

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства на улице Блусевича в Омске.

Сегодня утром в частном доме были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 39-летнего бывшего супруга с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Утром он дождался, когда дети уйдут в школу, и пришел к бывшей жене, чтобы выяснить отношения.

- Он смертельно ранил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством, - сообщает СУ СК по Омской области.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.