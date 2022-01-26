В Приангарье школа загорелась из-за включенного электроприбора

В одной из школ города Ангарска Иркутской области произошел пожар. На место были направлены восемь пожарных расчетов. Им удалось быстро ликвидировать огонь. Пострадавших нет, сообщили сегодня в региональном управлении МЧС.

Информация о возгорании поступила накануне в 20 часов 15 минут местного времени - о задымлении в трехэтажном кирпичном здании школы №39 сообщил сторож. Одновременно о возгорании дала знать автоматическая пожарная сигнализация. Горело лаборантское помещение кабинета физики. Прибывшие пожарные увидели дым, идущий из окна на втором этаже. Звено газодымозащитной службы справилось с огнем в течение пяти минут. Горела, как выяснилось, мебель. Весь кабинет оказался закопчен дымом.

При осмотре места происшествия специалисты установили его причину - короткое замыкание включенного в сеть электроприбора.

Областной главк МЧС инициировал проверку выполнения требований пожарной безопасности.