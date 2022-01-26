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26.01.2022 12:39

"Россети Северный Кавказ" направят 3,3 млрд рублей на ремонт энергообъектов СКФО

"Россети Северный Кавказ" в 2022 году направят почти 3,3 миллиарда рублей на реализацию программы технического обслуживания и ремонтов в рамках подготовки электросетевого комплекса СКФО к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов. Рост финансирования запланированных мероприятий технического обслуживания и ремонта в семи регионах СКФО составил 28 процентов в сравнении с плановым финансированием предшествующего года.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Так, на подготовку энергосистемы Республики Дагестан к стабильному функционированию в период сложных погодных условий в 2022 году предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей. Свыше 902 миллионов рублей составят затраты на ремонтную программу в Ставропольском крае. В Чеченской Республике на плановый ремонт объектов направят более 411 миллионов рублей. На мероприятия ремонтно-эксплуатационного обслуживания для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Кабардино-Балкарии будет направлено порядка 274 миллионов рублей. В ремонт и техническое обслуживание энергообъектов Северной Осетии вложат более 220 миллионов рублей. Объем финансирования плановой ремонтной кампании в Карачаево-Черкесии - порядка 186 миллионов рублей. Ремонтная программа филиала "Ингушэнерго" запланирована в объеме свыше 138 миллионов рублей.

В числе ключевых производственных работ текущего года - ремонт порядка 5,5 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения. Кроме того, специалисты вернут первоначальные эксплуатационные характеристики более 6,4 тысячи единиц электросетевого оборудования. Это 120 силовых трансформаторов и порядка 2,8 тысячи коммутационных аппаратов на питающих центрах 35-110 кВ, почти 3,6 тысячи трансформаторных подстанций (ТП) 0,4-10 кВ. Для избежания технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности будет расчищено 487 гектаров трасс воздушных линий.

"Выполненные мероприятия обеспечат устойчивую и надежную работу энергосистемы Северного Кавказа: позволят повысить надежность электроснабжения миллионов бытовых потребителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, социально значимых объектов", - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов.

Большую часть запланированных работ специалисты энергокомпании выполнят хозяйственным способом.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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