Власти Махачкалы начали снос ведущих в магазины лестниц

Сегодня спецтехника начала демонтировать незаконно возведенные входные группы магазинов и торговых центров, сообщает мэрия Махачкалы.

В пресс-службе городской администрации разъяснили, что ранее глава города неоднократно обращался к предпринимательскому сообществу с призывом освободить незаконно захваченную муниципальную землю и вернуть ее горожанам, а также не подвергать опасности жизнь и здоровье людей и не чинить препятствия пешеходам.

"Многие предприниматели откликнулись на призыв, но большинство отказалось устранить нарушения. Согласно решению городской комиссии, их незаконно возведенные входные группы были демонтированы силами городских служб", - прокомментировали ситуацию в мэрии Махачкалы.